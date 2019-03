Kendt komiker på skolebesøg: Elever fulde af begejstring

Da komikeren gik på scenen var det tydeligt at spore begejstringen hos de unge mennesker - en begejstring, der fortsatte under hele showet.

Baggrunden var, at Lions Otterup igen i år donerede penge til et forebyggende arrangement, hvor skolerne i og omkring Otterup kunne sætte fokus på det at være ung og blive voksen.

Mere hår i bagdelen

Showet kom rundt om, hvad det fører med sig at blive voksen.

Mark le Fêvre fortalt blandt andet om det at have en kæreste som ønskede at få en baby. Han mente dog ikke, han var klar, fordi han blandt andet var kommet til at brække benet på deres lille hundehvalp.

Han kom også rundt om problematikken med at håret med alderen flyttede sig fra hovedet til bagdelen, og udviste i den forbindelse dyb misundelse over for flere elevers hårpragt.

Det blev grint og klappet under hele showet, og efter showet kunne de der havde lyst, få en selfie med Mark. Det var der mange, der benyttede sig af.

Ledelsen på skolerne er meget glade for, at Lions Otterup vil støtte tiltag som disse, og skolen ser det som en kærkommen mulighed for at styrke det gode samarbejde, der allerede er.