Kender du ham? Ung mand narrer penge og hævekort fra ældre mand

Otterup: Kender du denne unge mand, der på billedet er i gang med at hæve penge ved Danske Bank i Nørregade i Otterup?

Fyns Politi vil meget gerne i kontakt med den unge mand, for hævekortet, han bruger, er ikke hans eget. Det tilhører en ældre mand i Otterup, som har "lånt" både kortet og pinkoden ud til den unge mand, som derefter har hævet penge til sig selv.

- Den unge mand har flere gange i maj rettet henvendelse til en ældre borger i Otterup og overtalt ham til at "låne" sig penge, fortæller politiassistent ved Fyns Politi Ebbe Krogard.

Hvor mange penge, det drejer sig om, vides ikke, men det er flere tusinde kroner, siger Ebbe Krogaard, der kan kontaktes på telefon 4138 2100, hvis du genkender den unge mand. Eller ring til Fyns Politi på 114.

Avisen har tidligere skrevet om en ung mand, der i starten af maj ringede på dørklokken hos flere borgere i Otterup og udgav sig for at være fra Otterup Boldklub. Han sagde, at han var i gang med at samle penge ind til en fodboldtur, og han af den grund gerne ville hjælpe med at slå græs, pudse vinduer eller rense tagrender mod betaling. Det lykkedes den unge mand at franarre flere hundrede kroner fra ældre mennesker.

- Jeg har talt med to nye borgere, der også er blevet franarret penge, siden vi snakkede sammen første gang, så alt i alt har jeg hørt om fire borgere, og fremgangsmåden har været den samme hver gang. Tre af ofrene er fra Mejerigården i Vinkelgade, hvor ældre mennesker bor i beskyttede boliger. Det er omkring en uge siden, jeg sidst har hørt fra nogen, fortæller Bent Hjortebjerg, formand for bestyrelsen i Otterup Boldklub.

Politiassistent Ebbe Krogaard kan hverken bekræfte eller afvise, at den unge mand ved hæveautomaten er identisk med den unge mand, der i flere tilfælde har franarret penge fra ældre mennesker i Otterup.