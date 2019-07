Med en perlerække af Grand Prix-sejre, Grammyer, samt sølv-, guld og platinplader har Heick-familien for længst slået deres navn fast som én af de største og mest langtidsholdbare succeser i dansk underholdning. Gennem fem årtier har Keld og Hilda forsynet generation efter generation med musik, der strækker sig lige fra pop til viser og fra Grand Prix til rock'n'roll.

Tv-træffere

Gennem årene har de desuden begge været revydirektører og tv-værter - med for eksempel "Så' det lørdag", "Lykkehjulet", "Musikbutikken", "Boxen", "Top Charlie", "Charlie i Parken" og "Dansk Melodi Grand Prix" som nogle af de mest folkelige træffere.

Musikalsk kan man i dag opleve Keld og Hilda ved så forskellige begivenheder som kirkekoncerter, viseaftener, festivaler, byfester, foredrags- og syng-med-arrangementer samt shows og koncerter med danseband, symfoniorkester, brassband eller ganske alene - bare akkompagneret af Kelds guitar. De har som få forstået kunsten at få folk i alle aldre og fra alle samfundslag til at synge med på deres sange. Det er med andre ord ikke uden grund, at de er blevet kaldt "hr.og fru Danmark".