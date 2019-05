Kandis-billetter sælges billigere: - Hvis vi ikke gør noget, får vi et kæmpe underskud

Hårslev: Kandis-koncerten i Hårslev Hallen plejer at være en særdeles attraktiv vare på markedet. Sådan er det indtil videre ikke i år.

Cirka en uge før, at Kandis-Johnny går på scenen i forbindelse med byfesten i Hårslev, er kun cirka 150 billetter solgt. På samme tid sidste år var der solgt cirka 400, oplyser Lasse Mogensen, der er med til at arrangere byfesten i Hårslev.

- Det går så dårligt, at vi nu har sat 350 billetter til salg på deal.dk, for hvis vi ikke gør noget, kommer vi ud med et kæmpe underskud. En billet uden mad koster normalt 225 kroner, og på deal.dk kan den nu fås for 135 kroner, så du dermed sparer 40 procent.

Lasse Mogensen tror, at der er flere grunde til, at billetsalget halter.

- Kandis har for nylig spillet i Allesø, i Aarup, på Kauslunde Kro, og så skal de spille inde i Odense om en måneds tid. Det gør det heller ikke nemmere for os, at en af vores naboklubber (Skamby Boldklub, red) har valgt at placere en ny musikfestival dagen før Kandis-koncerten ude hos os. De sidste 25 år har vi holdt vores byfest første weekend i juni.