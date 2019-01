Kan komme op på 250 km/t: Dronerne summede i Otterup

Otterup: - Er I klar? Klar. Parat. Start! lød det, inden fire piloter spænede over det blanke halvgulv til hver sin drone, kastede sig ned i hver sin stol med et par kamerabriller på og satte gang i de hurtige, summende apparater.

Søndag den 27. januar trænede Drone Forening Fyn på Nislevgård Efterskole i den store halbygning for første gang. Efterskoleeleverne var hjemme på weekend, så dronepiloter og -entusiaster boltrede sig på den frie plads.

- Om vinteren søger vi indenfor, så vi kan stick-trimme, til vi igen kan komme ud igen, fortalte foreningens formand, Flemming Jahns, hvilket betyder, at de holder fingrene i gang.

Normalt holder Drone Forening Fyn til i Årslev på Midtfyn, men Nislevgård Efterskoles viceforstander Edwin Koolen er bestyrelsesmedlem i foreningen og vidste, at efterskolehallen stod både tør og fri. Her havde de opsat en ottetalsbane, som dronerne skulle konkurrere rundt på.

- Der er sådan rigtig drengerøvshumor. Folk driller hinanden, hvis det lige kikser, som på ethvert andet hold, sagde Flemming Jahns og grinte, idet en drone styrtede ind i nærmeste boldnet.

Banen var kun til små droner, der kun lige kan ligge i en håndflade og heller ikke flyver så hurtigt, men de lidt større racerdroner kan nå en topfart på 250 kilometer i timen. Foreningen tror ikke, det bliver sidste gang, de besøger Nordfyn.

- Hvis hallen står fri, eller hvis nogen vil have besøg af os. Vi har nogle dygtige piloter, som flyver rigtigt hurtigt. Vi træner så også hver onsdag i Årslev for at holde os i gang, afslutter Flemming Jahns.

Drone Forening Fyn er lige nu oppe på 40 fynske medlemmer.