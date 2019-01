Kan du finde talenter? Flere unge venter på en mentor

Selv om godt 20 nordfynboer har været på kursus i at blive Talentspejder-mentor, er der brug for flere mentorer. For der er efterspørgsel fra skolerne, oplever Talentspejderne.

Nordfyn: I begyndelsen af 2018 indgik Nordfyns Kommune et samarbejde med organisationen Talentspejderne. Siden har godt 20 nordfynboer været på kursus i at være mentor for en ung skoleelev, der kan have gavn af en erfaren voksen til at hjælpe sig med at finde vej gennem uddannelsessystemet og blive klogere på sine egne styrke og svagheder.

Talentspejderne er en frivillig, upolitisk og ikke-religiøs organisation, der sammen med eksperter i læring har udviklet et talentprogram for de unge i 14-16 års alderen.

Mentorerne kan enten være pensionister eller erhvervsaktive, der bruger en del af fritiden og eventuelt også arbejdstimer, hvis arbejdsgiveren er med på ideen.

Men at godt 20 har gennemført Talentspejder-kurset, betyder ikke, at de er i gang som mentorer. Nogle har ikke tid lige nu, andre har af andre grunde trykket på pause.

- Lige nu er fire mentorforløb i gang på Nordfyn, og fire mentorer har meldt sig klar til at gå i gang i det nye år, siger Maibritt Henning Bajric, der er konsulent i Talentspejderne.

Hun hører gerne fra flere, der har mod på at blive mentor og bruge cirka halvanden time om ugen i 24 uger sammen med en ung, og hun satser på et nyt kursus i starten af det nye år, hvor mentorerne bliver fortrolige med det program, som de skal gennemgå sammen med den unge.

For der er flere unge rundt på de nordfynske skoler, der kan få løst op for deres potentialer ved at få en mentor.

- Jeg har en på venteliste i Bogense, og fra Otterup, Kystskolen og Særslev-Hårslev-Skolen er der også efterspørgsel, siger Maibritt Henning Bajric.