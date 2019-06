Kamp om de unge: Fritidsjob skal give unge smag på et job i ældreplejen

Nordfyn: Med udsigt til flere ældre i plejeboliger og på plejehjem, et sundheds- og plejepersonale hvor mange nærmer sig pensionsalderen og små ungdomsårgange er der kamp om de unge, og brug for nye ideer til at få flere til at vælge en uddannelse som sosu-assistent eller sosu-hjælper.

En vej til at vække de unges interesse for at arbejde med ældre kan være at give dem en smagsprøve på arbejdet, mens de stadig går i folkeskole.

Derfor har formand for Arbejdsmarkedsudvalget Kim Johansen (S) foreslået, at Nordfyns Kommune lader sig inspirere af et projekt i Horsens Kommune kaldet "Spireansættelser", hvor unge mellem 13 og 17 år ansættes til at arbejde på et plejecenter et par eftermiddage om ugen i et par timer ad gangen.

Her kan de unge for eksempel læse for beboerne, gå tur, spille og synge for og med beboerne eller spille spil med de ældre.

Resten af Arbejdsmarkedsudvalget sagde god for ideen, som kommunens administration nu skal arbejde videre med, ligesom de øvrige velfærdsudvalg skal inddrages.