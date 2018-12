Kæmpesten i Søndersø er flyttet

Søndersø: Den store sten, som før stod ved Carlsvej ved Toftekær, blev onsdag 19.12 flyttet et stykke op ad vejen. Den er flyttet til den anden side af vejen og står nu ved bagsiden af lægehuset i Søndersø ved den store parkeringsplads.

Stenen i Søndersø er Danmarks niende største sten og skulle efter sigende veje 39 ton. Til sammenligning kan nævnes at den største sten i Danmark, Damestenen ved Hesselager, vejer 1000 ton. Kæmpestenen i Søndersø stammer oprindeligt fra Stensby, hvor den blev gravet op. Myten fortæller, at stenen er en af flere, som blev kastet efter Skamby Kirke af en arrig trold, som ikke kunne ramme.

Det forlyder, at årsagen til, at kæmpestenen i Søndersø skulle flyttes, er, at der skal være parkeringspladser ved siden af et nyt boligområde.