Søndersø: I lørdags løb den første nordfynske UngeFestival af stablen. Endagsfestivalen er på et halvt år blevet arrangeret af Nordfyns Ungeråd og fandt sted på Søndersøs cirkusplads. Sarah Bak Jørgensen er formand for Nordfyns Ungeråd, og hun er begejstret for, hvordan festivalen forløb.

- Det er gået over al forventning. Vi forventede et sted mellem 100 og 150 mennesker, men sammenlagt lagde 300 vejen forbi UngeFestival. Folk festede og hyggede sig og nød den gode musik. Især Holmen Hustlers var en succes blandt publikum.

På festivalpladsen blev der ikke solgt drikkevarer, men de unge måtte gerne selv medbringe drikkelse. Formålet med festivalen har fra Nordfyns Ungeråd været, at unge mennesker skal blive på Nordfyn, når de vil feste i stedet for at tage turen ind til Odense.