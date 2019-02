Kæmpe succes: Knap 800 løb eller gik for Castor

Ud over billetindtægterne havde en række virksomheder meldt sig til at betale én krone pr. tilbagelagt kilometer for op til 300 deltagere, så summa summarum gav det en check på 55.000 kroner, som løbsleder Michael Kjærgaard efter løbet kunne overrække til Kjeld Bruun fra Castors Venner.

Lysten til at støtte Castor-indsamlingen er familien Nielsen langtfra alene om. Faktisk er lysten og vilje til støtte så overvældende, at næsten 800 deltog i løbet på fire eller otte kilometer eller gåturen på fire kilometer. 530 tilmeldt på forhånd og 250 på selve dagen - plus måske lidt flere - lød status.

- Vi vil gerne have Castor tilbage igen. Det hører jo til her i Bogense, mener parret, der flyttede til Bogense i efteråret 2017, efter at de i mange år har camperet på Kyst Camping Bogense.

Bogense: Lone og Tommy Nielsen havde ikke lyst til at gå med, da det søndag formiddag var Castor - Bogense Cross & Citytrail, løbe- og gåturen til fordel for indsamlingen for at få det gode skib Castor gjort sejlklar igen efter branden i september.

En hær af frivillige

Pengene, de mange glade deltagere og tilskuere og ikke mindst de mange frivillige, der gjorde arrangementet muligt, var næsten for meget for Kjeld Bruun, der havde svært ved at sætte ord på sin stemning, da løbet var overstået, men festteltet stadig fyldt med folk, der drak kaffe, spiste kage og evaluerede formiddagen.

- Jeg er rørt og meget beæret over den støtte, vi har fået. Over at hele lokalsamfundet bakker op, sagde Kjeld Bruun.

Selv havde han været i gang siden søndag klokken 7, og en time senere mødtes 30 frivillige hjælpere, hvoraf de fleste også havde været i gang lørdag - og i øvrigt også weekenden før, da de hjalp med at få VM i cycklecross til at rulle.

Dertil kommer 22 medlemmer af Soroptimisterne, der havde haft bradepander i sving hjemme i køkkenerne for at sørge for, at løbere og gående kunne få et stykke kage til at genoprette sukkerbalancen, ligesom Bogense Bageren også havde doneret til kagebordet.

Søndagens løb var en "once in a lifetime-oplevelse" inspireret af, at den midlertidige bro over havneindløbet, der blev sat op til VM-rytterne, gav en unik mulighed for at gå over vandet. Men med den store opbakning fra frivillige, fra kommunen og fra motionister fra nær og fjern vil arrangørerne i Castors Venner ikke afvise, at noget lignende kan stables på benene en anden gang.

Men allerhelst vil Castors Venner have nogle flere venner, for det er den faste opbakning og støtte, der i det lange løb skal holde Castor sejlende, også efter at hun er blevet repareret og klar til den kommende turistsæson.