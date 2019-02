Henrik Jess jensen, formand for Danmarks Cykle Unions formand, mener, at VM i cyklecross i Bogense vil blive husket i mange år på grund af de mange frivillige hjælpere og den stort set perfekte afvikling.

Bogense: Det hører til sjældenhederne, at der på dansk grund afvikles et verdensmesterskab under den internationale cykelunion (UCI).

Derfor var det også med stor spænding, at Danmarks Cykle Union (DCU) fulgte mig i, hvordan at Bogense slap fra at være vært for den store begivenhed. En spænding, der for DCU-formand Henrik Jess Jensen nu er afløst af glæde.

- Vi er meget taknemmelige for den glæde og begejstring, som cykelfans fra hele verden bragte til Danmark i weekenden, og vi må igen konstatere, at samarbejdet mellem UCI, Sport Event Denmark, Sport Event Fyn, Nordfyns Erhverv & Turisme og Danmarks Cykle Union har været et skoleeksempel på, hvad vi kan opnå i fællesskab, siger han.