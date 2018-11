Juletræer sikrer gode aktiviteter for de grønne spejdere i Søndersø

Søndersø: Det er efterhånden en tradition, at de grønne spejdere i Søndersø sælger juletræer i den grønne spejderskov, der ligger lige over for Spejderhuset og Søndersø Skolen på Nordmarksvej. Her er der åbent de fire sidste lørdage og søndage før jul. Alle dage kl. 11-15.

For at skabe lidt ekstra julehygge i spejderskoven tilbyder spejderne små pandekager og popcorn samt lidt varmt at drikke til lyden af julemusik.

Juletræerne er nordmannsgran, som fås i flere størrelser. Spejderne hjælper også gerne med transporten af det købte juletræ til bilen, da der ikke kan parkeres lige udenfor skoven. Der sælges også pyntegran.

Det er De grønne pigespejdere og KFUM-Spejderne i Søndersø, der er fælles om juleprojektet, hvor overskuddet går til aktiviteter for spejderne i alle aldre.