Julestue med pengegave til KFUM Spejderne

Bogense: Mandag 10. december holdt Sct. Georgs Gildet i Bogense den traditionelle julestue med julefrokost og bankospil for gildebrødre og ledsagere.

KFUM spejderne, der holder spejdermøde samme aften i Huset, var inviteret ind til julestuen og fik af gildemester Alice Pedersen overrakt en tredjedel af "Traveturens" overskud, nemlig 13.000 kroner.

Spejderne kvitterede med at synge et par julesange og spejderleder Stefan Nielsen takkede for beløbet.

Spejderne fik også Fredslyset overrakt. Dette vil spejderne blandt andet bringe på Bogense Kirkegård til et gravsted med en afdød spejderleder.

