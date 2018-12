Nørreby: Cykelhjelmen er obligatorisk, men den kan jo sagtens peppes op med en nissehue eller et rensdyrgevir oven på, når det nu er lillejuleaftensdag.

Børn og voksne mountainbikere havde sat fantasien i julesvingninger, da cykelholdet Team Meget Tunge Ben med Kim Pliniussen som primus motor søndag inviterede til renSTYRræs på banen bag den lukkede skole i Nørreby.

40-50 voksne og lidt færre børn tog mod invitationen og udfordringen på en grå og fugtig 23. december, hvor der trods manglen på sne var masser af julestemning med gløgg og æbleskiver, julemusik og en julemandsagtig strøm af sponsorgaver til rytterne.

Juleracet var samtidig indvielse af Nørrebys nye pumptrack, som en lille flok frivillige byggede en weekend i december.

Pumptrack er en bumpet bane, hvor man ved hjælp af en pumpende bevægelse driver cyklen fremad i stedet for at trampe.

- Vi var så heldige at få sponseret materiale og låne maskiner, og så var vi fire gutter og nogle børn, der hjalp til, og nu har vi den største pumptrack på Fyn, fortæller Kim Pliniussen.

Det er andet år, Team Meget Tunge Ben inviterer til julerace på mountainbike-banen bag skolen. Med pumptrack er banen nu godt to kilometer lang, og det er planen senere at udvide pumptracket, fordi landmanden, der har afgivet jorden, er parat til at give afkald på et stykke mere af marken.

Deltagelse i juleracet i Nørreby og kaffe, gløgg og æbleskiver var gratis. Cykelholdet Team Meget Tunge Ben betaler for at give noget tilbage til cykelsporten som tak til de sponsorer, der bidrager, når cykelholdet kører løb i udlandet.