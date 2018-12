Julekoncert med solist og kor i Krogsbølle Kirke

Krogsbølle: Der er julekoncert i Krogsbølle Kirke søndag 9. december kl. 19.

Ved Koncerten medvirker Katrine Daugaard som gæstesolist, kirkens kor Gelænderlærkerne, pianisten Preben Holmberg og organist/korleder Karin Bloch Rochler.

- Man kan høre gamle og nye julesange i klassisk og rytmisk arrangement, og der vil være god mulighed for at synge med på fællessange. Gelænderlærkerne har enkelte ledige pladser i koret fra januar og har man et barn, der elsker at synge, vil det være oplagt at komme til koncerten. I øjeblikket består koret af 20 piger og drenge i alderen 8 - 15 år, lyder det fra Karin Bloch Rochler.

Solist Katrine Daugaard så man første gang i Dansk Melodi Grand Prix i 2001, siden har hun uddannet sig på konservatoriet og spillet i mange forskellige bands. Hun strækker sig genremæssigt bredt og har bl.a. stået i front hos Absolute'90, Fede Finn & Funny Boyz og har nu sit eget band Katrine På Toppen, som hun indtager Dansktoppen med.

Der er fri entré til julekoncerten.