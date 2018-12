Julekoncert i Bogense: Birthe Kjær afløser syg Lene Siel

Næste optræden i Støberiet bliver allerede til julekoncerten lørdag 8. december og skyldes, at Birthe Kjær træder ind som gæstesolist i stedet for Lene Siel. Sygdom gør, at hun har måttet melde afbud.

Trist og glad

Arrangør af julekoncerten Finn Gramvad er på den ene side trist over, at gæsterne ikke kommer til at høre Lene Siels populære fortolkninger af julens sange. På den anden side glæder han sig over, at Birthe Kjær i nødens stund har mulighed for at træde til som en kompetent erstatning.

Birthe Kjær spænder bredt og har gennem årene også givet et utal af julekoncerter. I november var koncerten med god grund ikke lagt an på julesange. Denne gang får hun selskab af Jesper Lundgaard med orkester og kor og givetvis også mange af de trofaste fans, som nød hendes seneste show i Bogense for kun godt en måned siden.