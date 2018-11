Otterup: Nordfynsspillene genopliver en gammel tradition og byder inden for til "Jul i den gamle Geværfabrik" i weekenden 1.-2. december 2018. Julemarkedet byder på masser af sjove boder med spil, julebasar med salg af gaveartikler og julepynt, salg af juletræer, juledekorationsstuer og masser af juleunderholdning. Underholdningen leveres af medlemmer af Nordfynsspillene, der kommer med sang og musik, Luciaoptog, tryllerier med videre. Programmet kan ses på nettet på nordfynsspillene.dk Tryllerierne er lagt i hænderne på tryllekunstner Henrik Christensen, der kigger forbi Geværfabrikken søndag 2. december kl. 10.30, hvor han vil underholde børnene med nye, sjove tryllerier. Han fortæller: - Foruden at trylle elsker jeg at spille musik og teater, og i 2017 var jeg med i Nordfynsspillene opførelse af musicalen "Evita". Det er dejligt, at Nordfynsspillene genopliver traditionen med et julemarked i den gamle Geværfabrik, og jeg glæder mig meget til et dejligt gensyn.