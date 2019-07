Klintebjerg: John Bonnesen Wolff har inviteret alle typer åbne tur-sejljoller til jolletræf og hygge på Klintebjerg Havn lørdag og søndag 13. og 14. juli.

- I flere år har jeg haft fornøjelsen af at sejle Odense Fjord tyndt alene med min tur-sejljolle. Dog mangler jeg nogle at dele min interesse med - det vil jeg så gøre noget ved, forklarer John Bonnesen Wolff i en pressemeddelelse.

I Klintebjerg er der en ny havn med jollebro, et godt slæbested, et nyt toilet og badehus, og et stort grønt områder med plads til bådtrailere.

- På en eller to dage hygger vi og snakker båd, og hvis vejret tillader det, bliver der arrangeret en lille regatta, for de der har lyst. Men det er hyggen ved at mødes om en fælles interesse, der er vigtigst, fastslår John Bonnesen Wolff.

Han understreger, at det er gratis at deltage. Men for planlægningens skyld vil han meget gerne vide, hvor mange der kunne have interesse i at komme. Han modtager besked på mailadressen johnbonnesenwolff@gmail.com.