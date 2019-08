Jim The Viking: Lyngvilds rose knæsat og døbt i mjød

Bogense: I vikingetiden blev børnene ikke døbt. De blev knæsat.

Det vil sige, at det lille barn blev lagt over fars knæ, og hvis han godkendte barnet, skulle det ikke sættes ud til ulvene.

Således blev rosen, der er dedikeret til Danmarks nulevende viking nummer 1, Jim Lyngvild, også knæsat lørdag formiddag i Bogense. Dog ikke ved at rosen kom over fars knæ, men ved at Jim Lyngvild overhældte rosen med mjød - fra egen produktion - fra et guldhorn.

Vikingeskikken med, at faderen skulle godkende den nyfødte, blev brugt for at sikre, at der ikke havde været andre mænd på besøg, mens vikingen havde været på togt.

Jim Lyngvild havde ingen problemer med at vedstå fadderskabet til rosen "Jim The Viking", som han har udvalgt hos rosenforædler Rosa Eskelund i Dyreborg ved Faaborg.