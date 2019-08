Jesper Theilgaard fortæller om klimaforandringer i Morud

Morud: Den tidligere tv-vejrmand og klimaekspert Jesper Theilgaard kommer til Morud og holder oplæg om klimaets tilstand i forbindelse med en temadag om natur og grøn omlægning, som Nordfyns Kommune arrangerer på boldbanen bag Langesø Hallerne lørdag 24. august kl. 10-14.30.

Temadagen er et led i række af arrangementer om de 17 Verdensmål, og denne gang kommer til at handle om, hvordan man kan være med til at bremse klimaforandringerne. Der vil være aktiviteter og konkurrencer for både børn og voksne. Jesper Theilgaard holder sit foredrag kl. 14.

Dagen handler dels om, hvordan man som borger kan være med til at bremse klimaforandringerne og dels om, hvordan man kan forberede sig på de forandringer, der ikke længere kan undgås.

Desuden vil naturvejleder Jesper Christensen vil vise kommunens "grejbank" frem med udstyr til naturoplevelser - lige fra net, terrarier, vildtkameraer og kikkerter til båludstyr, værktøj og telte til en hel klasse.

Der er mulighed for at prøve de forskellige ting i området omkring Langesøhallen.