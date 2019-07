I cirka to måneder har nordfynske Jens Henrik Lassen været ude på noget af et cykeleventyr. Cirka 3500 kilometer på landevejene i Europa med slutmål i Athen, hvor 45 graders varme fik Jens Henrik Lassens teltstænger til at knække.

- For 40 år siden tog jeg en tilsvarende tur sammen med en kammerat. Så det var jo spændende at se, hvad der var sket i Europa på 40 år. Og hvor meget kunne man præstere, nu hvor man ikke er helt ung længere. De tre af ugerne kørte jeg med min gamle makker, og vi fandt ud af, at vi næsten kørte lige så hurtigt som dengang. Måske 10 procent langsommere, oplyser 61-årige Jens Henrik Lassen.

Jens Henrik Lassen tog orlov fra sit job som arbejdsleder hos Per Aarsleff A/S for at kunne udleve drømmen om igen at cykle gennem Europa.

Den 27. juni landede Jens Henrik Lassen fra Ore med sin specialbyggede touringcykel i Kastrup Lufthavn. To måneders cykeleventyr var nu overstået. Hovedpersonen selv har i dag svært ved at få armene ned efter en utrolig rejse.

Turen har betydet, at jeg har forlænget mit fysiske virke og formentlig også min levealder. Nu har jeg et helt andet udgangspunkt forud for mit seniorliv.

Hedebølge og massiv regn

Jens Henrik Lassen har på sin tur været udsat for lidt af hvert. Især hvad angår de klimamæssige forhold.

- Det har været meget regnfuldt igennem Midteuropa. De lokale siger, at det er den mest fugtige maj, de har haft i 30 til 40 år. Da vi kom ned til Montenegro, Albanien og til sidst i Grækenland har det bare været helt fantastisk varmt. Med dagstemperaturer op til 45 grader. Men jeg havde vænnet mig til varmen, så jeg kunne godt holde mig kørende - dog med pauser. Jeg kørte seks til ti timer om dagen, uanset om det har været godt eller dårligt vejr, siger Jens Henrik Lassen.

Varmen i Athen var så voldsom, at Jens Henrik Lassens telt blev delvist ødelagt.

- Mit telt havde trukket sig så meget sammen, at de her buede stænger knækkede. Jeg havde ikke fået det løsnet om morgenen, og det kunne mit telt ikke holde til. Det har været som en sauna inde i det telt - også fordi der var helt vindstille, fastslår han.

Jens Henrik Lassen har fået meget positivt ud af cykeleventyret til Athen. Både menneskeligt og fysisk.

- Den største oplevelse rent personligt er, at jeg fysisk har opnået mit livs form, når du korrigerer det for alderen. I fortræningen tabte jeg de her små 25 kilo. Turen har betydet, at jeg har forlænget mit fysiske virke og formentlig også min levealder. Nu har jeg et helt andet udgangspunkt forud for mit seniorliv.

- En andet stort højdepunkt var at køre over de sidste bjerge og se ned på Akropolis midt i Athen. Det var selve visualiseringen af et langt og succesfyldt forløb med 3500 kilometer i benene.