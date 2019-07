Jægerne tager imod på Vigelsø

Vigelsø: På torsdag den 25. juli er der igen mulighed for at opleve naturen og det rige fugleliv på den største ø i Odense Fjord, Vigelsø, der er et naturreservat ejet af Naturstyrelsen.

Turen begynder ved Klintebjerg Havn klokken 17, hvorfra færgen Lunden sejler deltagerne over til Vigelsø.

Her tager jægere fra Otterup Jagtforening imod, og mens nogle af jægerne laver mad, vil andre guide gæsterne rundt på øen og fortælle om det, der kan ses og opleves undervejs.

Efter ø-vandringen kalder jagthornsblæsere til spisning af grillede fisk - fanget i fjorden - og vildtgryde.

Omkring klokken 20 sejler den lille færge atter tilbage til fastlandet ved Klintebjerg.

Turen bestilles hos Visitnordfyn og koster 260 kroner inklusiv mad og en øl eller vand. Turen gentages den 8. august. /bett