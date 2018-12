Intet at komme efter: Alligevel har lille grillbar haft indbrud tre gange på en måned

Søndersø: Jo, flere kontanter og værdigenstande, man ligger inde med, jo mere udsat bliver man også for at blive ramt af indbrud.

Sådan plejer logikken at være, men den er sat ud af kraft, når det handler om Farmors Grill i Søndersø. I løbet af den seneste måned er den lille grillbar blevet ramt af indbrud/hærværk tre gange. Og det selv om der intet er af nævneværdi værdi at komme efter. Senest blev der stjålet en kasse cola.

Indehaver Thi le Nguyen fortæller, at hun tager alt med sig hjem om aftenen. Ergo vil det være skønne spildte kræfter, skulle tyvene finde på at komme igen. Hun har haft grillbaren i 14 år, og det er ikke første gang, at der har været indbrud. I år 2012 blev hun også udsat for et røveri, der resulterede i, at en 18-årig mand blev idømt 10 måneders fængsel.

Med de tre indbrud i løbet af kort tid skulle man tro, at grillbaren var en guldsmedeforretning eller en anden af den type forretninger, som traditionelt bliver nødt til at sikre grundigt mod indbrud. Virkeligheden er den stik modsatte for den lille grillbar, der i øvrigt for få måneder siden blev tildelt en elite smiley af Fødevarestyrelsen.