Integrationssucces for plast-virksomhed: Tidligere passede Yasin kreaturer i Iran

Plast-virksomheden Tinby i Søndersø har haft gavn af et nyt integrationsprojekt, der både skaber glæde i kommunen og ligeledes for iranske Yasin Elyasi, der på rekordtid kan kalde sig processoperatør. Tidligere passede han kreaturer i Iran.

Søndersø: Yasin Elyasi kommer ind af døren lidt senere end planen. Han havde egentlig regnet med et interview ude i maskinrummet, hvor han til dagligt står bag de komplicerede robotter, der fremstiller alt fra vindmøllekomponenter til plastikmateriale på legepladser. Til sin forundring foregår interviewet i det store mødelokale, hvor både fotograf, journalist, kommunen, tolk og virksomhedens driftchef tager imod ham. Yasin Elyasi er i centrum, da han om godt tre uger kan kalde sig færdiguddannet processoperatør hos plast-virksomheden Tinby A/S. En ikke helt ukompliceret stilling og da især ikke, når man kommer fra en ufaglært baggrund som kreaturpasser på landet i Iran. Han modtager os med et stort smil og ser da heller ikke skræmt ud over at være midtpunkt. Selvom Yasin Elyasi ikke er helt grøn til at snakke dansk, så har tolken dog sin relevans. Som hun siger: - Han har fokuseret så meget på at komme i arbejde som det første i Danmark, og derfor er hans sprog kommet i anden række.

Yasin Elyasi fortæller, at han er meget taknemmelig over den behandling, han har fået fra sin arbejdsplads: - De kunne have givet stillingen til hvem som helst, men har i stedet støttet mig hele vejen i gennem. Foto: Sugi Thiru

En gevinst for alle Netop at få flygtninge i arbejde på kort tid er noget, der kan få både staten og landets kommuner til at blive bløde i knæene. I 2016 oprettede Folketinget den to-årige IGU (integrationsgrunduddannelse) som en tre-årig forsøgsordning, der blandt andet skal give flygtninge samme vilkår som elever på erhvervsgrunduddannelsen. Foued Kebaier, som er virksomhedskonsulent for Nordfyns Kommune, er da også yderst tilfreds med dette værktøj, hvor kommunen nu kan tilbyde flygtninge som Yasin Elyasi en mere langsigtet hjælp. Ved at finde et godt match mellem folk som Yasin Elyasi og en virksomhed, der er villig til at påtage sig ansvaret for læringen, kan Nordfyns Kommune få flygtninge hurtigt ud på det danske arbejdsmarked på samme vilkår som andre ansatte. I Yasin Elyasis tilfælde har den nye uddannelse da også vist sig at være en succes, da han den 12. marts kan kalde sig fastansat med fuld løn. Det kræver dog også den rette støbning for dem, som virksomhederne tager ind. Og her er Yasin Elyasi ikke i tvivl om, hvorfor han var af netop denne støbning: - For mig er det vigtigt, at man står på egne ben. Man får en helt speciel følelse, når man tjener sine egne penge.