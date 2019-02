Integrationsprojekt skaber glæde hos virksomhed: - Bestemt noget vi vil gøre igen

At få en flygtning med ringe sprogkundskaber skræmte ikke Tinby A/S i Søndersø. Nyt integrationsprojekt har været en succes for virksomheden.

Søndersø: Jan Nørgaard kan snart se frem til at fastansætte 30-årige iranske Yasin Elyasi som processoperatør i virksomheden Tinby A/S. For Jan Nørgaard, der er driftsleder i plast-virksomheden Tinby A/S, har det været en ubetinget succes, at være med i et integrationsprojekt, der skal sikre flygtninge som Yasin Elyasi en mulighed for hurtigt at komme ind på det ordinære arbejdsmarked.

Den 12. marts har Yasin Elyasi færdiggjort sin integrationsgrunduddannelsen (IGU) og kan derefter kalde sig for processoperatør.

- Han er den første, vi har gennemført den her uddannelse med, siger Jan Nørgaard og tilføjer, at de uden tvivl stødte på udfordringer i starten, da Yasin Elyasi kunne meget lidt dansk.

Men med sprogundervisning om dagen og aftenvagter hos virksomheden, så har Yasin Elyasi formået i rekordfart at blive en vigtigt del af virksomheden.

Vejen til at få en vellykket integration i virksomheden skyldes flere ting, siger Jan Nørgaard:

- Det er den teamspirit, vi har herude. Vi har mange kollegaer, der tager godt imod ham og støtter. Yasins indstilling er helt sikkert også en stor del af succesen. Det er bestemt noget, vi vil gøre igen.