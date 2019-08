Integration i landsbyen: Syriske kvinder i job eller på vej i job

- I Danmark arbejder alle. Jobbet er første prioritet. Ellers kan man ikke klare sig. Så ja, selvfølgelig vil jeg arbejde. Også for at sige tak til det land, som har taget så godt imod os. Jeg vil give noget tilbage. Der er mangel på SOSU-assistenter, og det er et meget nyttigt job, forklarer Nadin Benbash om årsagen til, at hun har valgt at søge i den retning.

36-årige Nadin Benbash, der har søgt ind på uddannelsen til SOSU-assistent, har blandt andet fået skærpet bevidstheden om nødvendigheden af at få et job.

Lektiecaféen har bidraget til, at kvinderne i dag enten har job eller er under uddannelse. Caféens frivillige har over en bred front hjulpet dem til at få fodfæste i deres nye land.

34-årige Samar Toma sammenfatter den holdning, som går igen hos seks syriske kvinder. De er som så mange gange før samlet i lektiecaféen i Veflinge. De er kommet her gennem flere år. Først var det som at være dumpet ned på en anden planet. Sproget, kulturen ja nærmest alt var anderledes i forhold til, hvad de var vant til hjemmefra.

Veflinge: - Jeg flytter aldrig fra Veflinge. Jeg elsker at være her. Vi er som en stor familie.

Tidigere holdt lektiecaféen åbent to gange om ugen. Nu er det skåret ned til én gang. Årsagen: At kvinderne har travlt med uddannelse og job. Foto: Michael Bager

Den hjælp, Rana Eliwi har fået i lektiecaféen, har, siger hun, bidraget stærkt til, at hun i løbet af få år er blevet så god til dansk, at hun er blevet optaget på SDU. Hun har en syrisk veninde i Odense, som ærgrer sig over, at hun ikke kan finde et tilsvarende tilbud der.

Nej til Vollsmose

Anne Margrethe Dalskov, der startede lektiecaféen, fortæller, at de syriske kvinder priser sig lykkelige for, at de ikke er havnet i Vollsmose. De giver udtryk for, at det er et sted, hvor det er svært at blive integreret. Da de syriske flygtninge kom til Veflinge, gik hun sammen med caféens øvrige frivillige i gang med et slags eksperiment.

- Vi ville se, hvad der skete, hvis vi behandlede dem på samme måde, som vi ville behandle andre tilflyttere. Ved at møde dem med respekt, i øjenhøjde og ved at hjælpe dem bedst muligt, så de bliver en del af samfundet. Der er mange ting, man skal kende til for at kunne begå sig, og hvordan skal de vide det, hvis ingen danskere fortæller dem det.

For nylig er lektiecaféen skåret ned til kun at holde åbent en gang om ugen. Tidligere var det to. Årsagen er, at kvinderne har så travlt med uddannelse og job, at de ofte har vanskeligt ved at finde den fornødne tid.

- De er perfektionistiske og får høje karakterer, siger Anne Margrethe Dalskov.