Initiativ til større fællesskab i landsby: - Der er jo mange, der ikke en gang kender deres nabo

Efter en rundspørge i Uggerslev stod det klart, at de lokale brændte inde med fælles ønsker til byen. I næste uge realiseres hele to af dem.

Sådan lyder det fra Uggerslev-borgeren Bettina Møller Hansen, der tog initiativ til at starte byens lokalråd. Et tiltag, der nu blandt andet munder ud i, at Uggerslev får sin egen byfest. Den starter onsdag den 28. august og strækker sig over resten af ugen med blandt andet sponsor-banko, Eddie's Øl Show, hoppeborg, gaderundbold og en festmiddag lavet af en lokal, ung kok. Om søndagen afsluttes byfesten med en børnevenlig gudstjeneste, der bliver holdt på byens nye samlingsplads, legepladsen. Her vil præsten blandt andet sætte ord og perspektiver på netop det at lege.

Uggerslev: - For halvandet år siden lavede vi et lokalråd i byen, hvor vi holdt en generalforsamling og indsamlede ideer og ønsker til, hvad der skulle ske i byen. Et af ønskerne var en byfest, så derfor har vi samlet et byfestudvalg, hvor vi gik i gang med at stable en fest på benene.

Legeplads til 200.000 kroner

Det er nemlig ikke kun byfesten, der er ny i Uggerslev. I den kommende uge bygger man en helt ny legeplads færdig i byen, som Bettina Møller Hansen gennem landdistriktsrådet har ansøgt om penge til. Herfra fik man tildelt 149.000 kroner, og derudover har man søgt sponsorater til det resterende beløb, idet legepladsen samlet har kostet lidt over 200.000 kroner. Snoren til legepladsen klippes under byfesten lørdag.

Og de nye tiltag i byen, byfesten og legepladsen, kommer til at have stor betydning for fællesskabet, vurderer Bettina Møller Hansen.

- Det kommer til at betyde rigtig meget, for der sker slet ingenting nogen steder. Der er slet ikke nogen leg, hverken på vejene eller andre steder. Derfor er det så stort med den her legeplads. Og da vi prøvede at samle folk til Sankt Hans, kom der faktisk 90 mennesker. Så vi tror på, at der er en lyst og et behov, men at der bare mangler noget til at bygge et fællesskab. Der er jo mange, der ikke en gang kender deres nabo.