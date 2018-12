Ingen støtte: Nordfyns Kommune støtter ikke kinesisk filmprojekt

På trods af flere penge på 2018's kistebund har Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget i Nordfyns Kommune valgt ikke at støtte omfattende kinesisk filmprojekt.

Nordfyn: Det igangværende filmprojekt om kinesiske Yué Yué, der møder Danmark og den nordfynske pige, Amy Pedersen, får ikke støtte fra Nordfyns Kommunes Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalg. Det skriver udvalget i et referat på kommunens hjemmeside.

H.C. Andersen International Kindergarten College havde søgt om 25.000 kroners støtte. De har været med til at skabe kontakterne mellem det kinesiske filmhold og nordfynske institutioner.

De 25.000 kroner skulle bruges på kost, transport og overnatning til danske filmmedarbejdere fra den 29. november, og til optagelserne sluttede kort forinden jul. For pengene ville Nordfyns Kommune også have fået benævnelse i filmens rulletekster og pr-tekster, samt lov til at vise filmen gratis i kommunen.

Afslaget om støtte kommer på trods af at optagelserne, som finder sted i Kina fra januar til februar, har modtaget støtte fra kinesisk side.

Udvalget skriver i referatet, at der resterer 21.000 kroner i kultur- og aktivitetspuljen for 2018.