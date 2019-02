Indvielse: Muskler og hjerne skal udfordres på ny klatrevæg

At det er langt hårdere end det umiddelbart ser ud til, vil eleverne gerne skrive under på.

- Blandt os idrætslærere har der længe været et ønske om en klatrevæg, som kunne være et tilbud til en anden gruppe af elever i idrætstimerne. På klatrevæggen har eleverne måske ikke samme fordel af at være store og stærke, som de for eksempel kan have på en boldbane. Klatrebanerne er både en udfordring for fysikken, men kræver også lidt taktisk og teknisk sans, mener Jacob Mikkelsen, der underviser i idræt.

Helt grundlæggende kan man vel godt påstå, at en gymnasieuddannelse handler om at tage nogle valg, lægge en taktik og arbejde sig frem mod et mål. Nu kan eleverne på Nordfyns Gymnasium på et lidt andet plan anvende samme taktik til at nå til toppen.

Søndersø: Både Nordfyns Gymnasiums rektor Kurt Rene Eriksen og bestyrelsesmedlem Anja Lund valgte at beholde skoene på fødderne og begge ben på jorden, da de onsdag formiddag stod for den officielle indevielse af et spektakulært nyt klatreanlæg i gymnasiets idrætshal.

Rektor Kurt Rene Eriksen og bestyrelsesmedlem og politiker Anja Lund (V) håber, at klatrevæggen kan blive et stort aktiv i det samlede idrætsunivers, der bruges på tværs af byens foreninger og skoler. Foto: Thomas Gregersen

Syv hold i gang

Klatreanlægget er bygget til friklatring uden sikkerhedsline, fordi man ikke skal bruge tid på at spænde eleverne fast i sikkerhedsudstyr.

- Eleverne bliver delt ind i tomandshold, der så hjælper hinanden, og det giver en bedre udnyttelse, når der kan være syv hold i gang samtidig, siger Jacob Mikkelsen.

- Idéen om en klatrevæg blev fremlagt for bestyrelsen på et sommermøde sidste år, og der var stor opbakning til projektet. Det er noget, der er med til at adskille Nordfyns Gymnasium fra de andre, og så håber jeg da også, at det kan blive til glæde for det nordfynske foreningsliv, at man nu har sådan en stor flot klatrevæg, fortæller udvalgsformand Anja Lund, som repræsenterer Nordfyns Kommune i gymnasiets bestyrelse.

Klatrevæggen er tegnet specielt til Nordfyns Gymnasium og strækker sig over to vægge i et hjørne af hallen.

Her blev det onsdag formiddag officielt indviet med taler fra både Anja Lund og rektor Kurt Rene Eriksen, inden et hold elever fik lov at prøve banerne af.

- Der er flere sværhedsgrader på væggene, som er markeret med forskellige farver. Den sorte er den sværeste, fortæller Jacob Mikkelsen.

Klatrevæggen skal ses som en del af det samlede idrætsunivers, der bruges af både byens skoler og foreninger.