Indsamling af plastik: Sikkerhed for genanvendelse

Hans Rasmussen, leder af Genbrug og Renovation i Nordfyns Kommune, forsikrer, at det indsamlede plastikaffald ender med at blive genanvendt.

Nordfyn: Af og til udgår der historier om, at indsamlet affald af diverse karakter rundt omkring i Danmark alligevel ikke ender med at blive genanvendt.

Og så må det siges at være skønne spildte kræfter for borgerne at stå og sortere affaldet. Hans Rasmussen, leder af Genbrug og Renovation i Nordfyns Kommune, forsikrer, at der ingen grund er til at bekymre sig om, hvorvidt det indsamlede plastikaffald i Nordfyns Kommune bliver genanvendt.

Affaldet bliver kørt til virksomheden Genknus & Kabell i Odense. Her presses det sammen i store baller. De opbevares for på et tidspunkt at blive fragtet videre til et stort sted for genanvendelse i Tyskland, hvor den egentlige bearbejdelse af affaldet sker. Endnu er der ikke samlet så meget affald på Nordfyn, at den første sending er sendt syd for grænsen.

Planen er, at Hans Rasmussen en gang i kvartalet fra tyskerne vil modtage en opgørelse over, hvor mange procent af det nordfynske affald, der er blevet genbrugt. En del af affaldet vil blive omdannet til små piller, der kan benyttes til brændsel.