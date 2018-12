Indehaver af Ditlevsdal Bison Farm: - Bisoner har ikke brug for læ

I Vestjylland er en bisonfarmer ved at aflive sine 100 bisoner, fordi han ikke vil efterkomme Fødevarestyrelsens krav om at bygge læskure til dyrene. Niels Henrik Ove, indehaver af Ditlevsdal Bison Farm, slipper for at foretage sig noget.

Morud: Bo Witte-Pedersen, en vestjysk bisonfarmer, er i disse dage ved at aflive sin besætning på 100 bisioner, fordi han ikke vil efterkomme Fødevarestyrelsens krav om at bygge læskure til de robuste dyr.

Niels Henrik Ove, indehaver af Ditlevsdal Bison Farm ved Morud, er ikke på samme måde blevet stillet over for kravet om at bygge læskure. Han er så heldigt stillet, at det terræn, hvor hans godt 400 bisioner går, i sig selv er så kuperet og indeholder naturlige områder for læ og derfor opfylder de krav, der er.

Bisoner er født under åben himmel og vant til at klare sig i alt slags vejr på den amerikanske prærie. Derfor undrer Niels Henrik Ove sig over, at dyrene i Fødevarestyrelsens regler, der blev vedtaget for et par år siden, sidestilles med mere almindeligt kvæg.

- Jeg synes ikke, at det er rimeligt at trække sådan en forordning ned over alle dyr. Selvfølgelig skal man sørge for, at alle dyr har det godt, men man skal ikke håndhæve noget, som ikke er nødvendigt.