Indbrud i garage ved Lokalbrugsen: Dåseøl, mokai og gasflasker stjålet

Nørreby: Personalet i Lokalbrugsen i Nørreby har haft nok at tænke på den seneste tid. I sidste uge blev det officielt, at brugsen i Nørreby lukker efter at have været et samlingsted i landsbyen i mere end 120 år.

Fredag morgen skulle personalet så forholde sig til, at der torsdag nat har været indbrud i Oles Garage, som LokalBrugsen bruger til opbevaring af blandt andet øl, vand og gasflasker.

Tyvene er løbet af sted med Tuborg-dåseøl, mokai på flaske samt gasflasker. Dog er der ikke blevet rørt ved kasserne med tomme flasker i.

- Vær opmærksomme derude. Hvis I hører noget, eller bliver tilbudt nogle billige varer, så sig endelig til. På grund af tyveriet er der nu ikke mere gas på lager, så det er I nødt til at købe andre steder, lyder det fra Lokalbrugsen Nørreby på dens facebookside.