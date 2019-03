Ikke nok medlemmer: - Nu holder vi en pause med løbeklubben

Søndersø: Efter mange overvejelser har de tre trænere bag Søndersøløberne, Bu Mussmann, Heidi Nissen og Mie Louise Egeskov, valgt at sige stop. Det sker efter flere sæsoner med faldende medlemstal - i vinter har der eksempelvis været 10 til 12 løbere tilknyttet Søndersøløberne.

Løbeklubben hører under Søndersø Gymnastikforening, da man i sin tid vurderede, at det var nemmere at koble sig på denne i stedet for selv at skulle ud og stifte en ny forening, finde en ny bestyrelse mv.

Søndersøløberne har eksisteret i cirka 10 år, og nu bliver klubben lukket midlertidigt ned, indtil der er fundet nogle nye trænere, som har mod på at starte et løbehold op igen, fortæller Jakob Hemmingsen, der sidder i bestyrelsen i Søndersø Gymnastikforening.

- Nu holder vi en pause med løbeklubben. Den dag, der er nogle nye trænere, som har mod på at tage over, vil den blive startet op igen, siger han.

Som træner for løbeholdet får du dækket dine udgifter til kørsel. Du skal kontakte Jakob Hemmingsen på Jakob.hemmingsen@live.dk, hvis du er interesseret at tage over som træner i Søndersøløberne.