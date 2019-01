I mere end 30 år har Ida Tokehøj, tidligere forstander på VUC i Søndersø, kæmpet for, at det skulle være spændende, hyggeligt og sjovt at bo i den by, hun holder så meget af. Her kan du blive klogere på ildsjælen, der i sine unge dage blev udvalgt til at tage imod prinsesse Margrethe.