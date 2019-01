I sporet på de professionelle: Børn og unge kan teste VM-rute

Børnene deltager på forskellige løbsdistancer i forhold til deres alder, og alt foregår på asfalt, hvor alle kan være med. Og ved programmets afslutning 17.00 får alle mulighed for at få overrakt medaljer og præmier på VM-vinderpodiet. Af lodtrækningspræmier er der blandt andet nogle officielle VM-cykeltrøjer og børnecykelbøger.

- Tanken er at give børnene en fantastisk oplevelse og samtidig vække deres interesse for cykelsporten, fortæller Kristoffer Nielsen, der er udviklingskonsulent i Danmarks Cykle Union.

Danmarks Cykle Union arrangerer før VM-arrangementet Shimano - Nordfyns Bank VM Kids Race for børn i alderen 2-15 år. Det sker fredag den 1. februar fra klokken 15.00 på Bogense Havn, og tilmeldingen er ganske gratis. Man skal blot komme med sin egen, almindelige cykel.

Bogense: Før de professionelle cykelryttere i weekenden den 2. og 3. februar suser rundt på den fastlagte VM-rute for cyklecross, kan børn og unge prøve det samme. Og når vinderne af VM får medalje om halsen sent på søndagen, har de unge cykelryttere allerede fået deres på podiet om fredagen.

Programmet for Kids Race. Grafik: Danmarks Cykle Union

Cykling i det lokale

Forud for arrangementet har Cykling Odense sørget for introcykelforløb på blandt andet skoler i Bogense, Søndersø og Otterup, der har forberedt børn til arrangementet. Ligesom, der efterfølgende vil være nogle arrangementer, man kan deltage i.

- Vi håber også på, at børn og unge får lyst til at engagere sig i lokale cykelklubber, lyder det fra Kristoffer Nielsen, der også nævner en Facebook-begivenhed for Kids Race.

VM i cyklecross i Bogense er gratis for alle personer under 16 år, så børnene kan se de professionelle køre på den selvsamme bane, de har rundet målstregen dagen forinden.