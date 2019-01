I regn og slud: Særslevs damer ville ud

Søndersø: Særslevs Gymnastikforening og FDF Særslev havde i år som noget nyt arrangeret en Vinter Ladywalk. De over 40 kvinder, som var mødt op søndag formiddag ved Særslev FDF, var klædt godt på til formålet. Der var sørget for børneaktiviteter og bålhygge, mens mødrene var på vandretur.

Der afholdes i forvejen en Ladywalk i Særslev om sommeren på cirka syv kilometer. Den ligger samtidig med det årlige traktortræk og er tænkt som et alternativ til den mandehørm, det oser af. Til sammenligning deltager over 80 kvinder om sommeren.

- Over 40 deltagere er fint, når man tænker på, at vejret i sig selv er en udfordring, siger Maria Petersen fra Særslevs Gymnastikudvalg

Snakken gik livligt i de to timer, arrangementet varede. Ruten var på cirka fem kilometer.

- Det er en fornøjelse at deltage især fordi, at jeg er stoppet med at ryge derfor kan mærke den store forskel på min kondition. Det går noget hurtigere nu, sagde en af de første hjemvendte deltagere.

En anden deltager påpegede, at det var godt for de lokale kvinders sammenhold at møde hinanden i en anden sammenhæng end normalt, hvor der er tid til at hygge-snakke om de ting, man har til fælles. En enkelt hund deltog også på turen, som så til gengæld var en han.

Ved hjemkomsten fik de første 35, som var mødt op, udleveret "goodie-bags" fra lokale sponsorer med en værdi på cirka femhundrede kroner. Den indeholdt blandt andet alt, hvad en kvinde har brug for, som eksempelvis drikkedunk og mobilholder til tur, magasiner, fodfil, kosttilskud, hårbørste og intimsæbe. Efterfølgende blev der serveret både kaffe og kage.