I kagehimlen i Uggerslev

Nordfyn: Efter at "store kagedag" sidste år blev en fornem succes i Uggerslev Forsamlingshus, bliver konkurrencen og kagespisningen gentaget den 10. marts i år.

- Vi vil gerne gøre det til en tradition, at den anden weekend i marts er øremærket til aktiviteter i forsamlingshuset. Det handler både om, at byen mødes og hygger sig sammen, og at vi kan skabe nogle indtægter til det lokale samlingssted, siger Mette Horsman.

Alle er velkomne til at melde sig til kagekonkurrencen, hvor der vil blive fundet vindere i flere forskellige kategorier.

Når vinderne er fundet og behørigt præmieret, er der kagebord ad libitum, hvor gæsterne har mulighed for at smage alle kagerne.

Sidste år deltog 17 bagere i konkurrencen, mens der var fuldt hus til det efterfølgende udsolgte kagebord, hvor 120 gæster hyggede sig over en kop kaffe.

- Hvis man vil deltage som kagebager, så skal man melde sig til hos os, men hvis man bare kunne tænke sig at komme og købe sig plads ved kagebordet, så behøver man ikke tilmelde sig, fortæller Mette Horsman.

Alt overskud går direkte til forsamlingshuset.

Tilmelding til konkurrencen skal ske til Mette Knudsen på telefon 60100001 eller til Mette Horsman på 22903520.