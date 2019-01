I fare for nedlæggelse: Markedsforening mangler friske afløsere i bestyrelsen

Efter et festligt jubilæumsår og masser af gode markedsdage er Otterup Markedsforening nu i fare for nedlæggelse.

Otterup: Der skal nyt blod til i Otterup Markedsforening, fastslår bestyrelsen forud for en ekstraordinær generalforsamling. Ellers nedlægges foreningen, oplyser næstformand Stig Thomsen i en pressemeddelelse.

Markedsforeningen holdt ordinær generalforsamling 15. januar og kunne se tilbage på et år med det bedste kræmmer- og besøgsvejr i foreningens 20 års historie og på et stort jubilæumsgilde med over 150 tilmeldte.

- Ud over at få flere kræmmere på Torvet var den største udfordring til generalforsamlingen at finde nogle nye og friske kræfter til bestyrelsen. Desværre var fremmødet ikke i en størrelsesorden, så det var muligt. Derfor har vi valgt at holde en ekstraordinær generalforsamling for at afsøge mulighederne med henblik på nye folk til bestyrelsen, fortæller Stig Thomsen.