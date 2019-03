I aften drejes nøglen for sidste gang: Nu lukker Lokalbrugsen i Nørreby

Lokalbrugsen i Nørreby har sidste åbningsdag tirsdag. Dermed er det sidste chance for at sige farvel til butikken, der har været i landsbyen i 122 år.

Nørreby: Tirsdag den 19. marts er en historisk dag for Lokalbrugsen i Nørreby. Efter 122 år med en brugs i landsbyen slutter en æra nemlig på denne dato. Det sker klokken 18.00 tirsdag aften, når personalet lukker butiksdøren for sidste gang.

- Så skete det. På denne smukke forårsdag er Brugsen officielt erklæret konkurs. Når vi lukker klokken 18 i aften, bliver nøglen drejet for sidste gang. Vi håber at se en masse af vores søde kunder i løbet af eftermiddagen, så vi kan få taget ordentlig afsked med hinanden og Brugsen. Tak til alle der har handlet, hjulpet til frivilligt eller på anden måde støttet os igennem årene - vi kommer til at savne jer alle sammen, fremgår det af Lokalbrugsens facebookside.

Den 28. februar besluttede bestyrelsen bag Lokalbrugsen i Nørreby at indsende en konkursbegæring til skifteretten. Beslutningen blev truffet på grund af en faldende omsætning og kundestrøm. Årsregnskabet for 2018 viste et underskud på cirka 240.000 kroner.