I Nordfyns Kommune får boligejere mest miljø for pengene

Ejendomsmæglerfirmaet Brikk har undersøgt, hvor man som boligejer får mest miljø for pengene i Region Syddanmarks kommuner.

Nordfyn: Ifølge en undersøgelse af YouGov i 2018 har fire ud af 10 danskere et ønske om en bæredygtig livsstil. Dette inkluderer blandt andet at bo i en miljøvenlig kommune. Dog kan det være dyrt at få råd til drømmehuset i drømmekommunen.

Det nye ejendomsmæglerfirma Brikk har derfor undersøgt, hvor man som boligejer får mest miljø for pengene i Region Syddanmark. Resultaterne viser ifølge firmaet, at Nordfyn topper listen med den billigste boligpris per greenpoint.

Brikk har taget udgangspunkt i en undersøgelse foretaget af Greenmatch.dk, der har undersøgt, hvor miljøvenlige de danske kommuner er. Ud fra de data er der lavet en rangliste over, hvor miljøvenlige kommunerne er. Kommunerne er blevet bedømt ud fra seks kriterier: deres energikilde til opvarmning af bolig, interesse for grøn energi, skolernes grønne flagordning, indbyggere per bil, tilgængelighed af kompost og indkøb af økologiske dagligvarer. Jo flere greenpoints desto mere klimavenlig er kommunen.