Hvor er der en voksen? Nordfyn tæt på anbefaling om normeringer

Nordfyn: Et af de mest brugte ord i den netop overståede valgkamp var minimumsnormeringer. Altså en grænse for hvor meget personale, der mindst skal være pr. barn i henholdsvis vuggestue og børnehave.

Kravet om minimumsnormeringer sendte tusindvis af forældre på gaden i demonstrationer, og de kunne blandt andet hente skyts i en undersøgelse lavet af BUPL, Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund med udgangspunkt i Danmarks Statistiks tal fra 2017.

BUPL anbefaler, at der skal være én ansat til tre vuggestuebørn, én ansat til seks børnehavebørn og at mindst 80 procent af de ansatte skal have en pædagogisk uddannelse.

Undersøgelsen viser, at ingen kommuner lever op til alle tre anbefalinger, og kun få kommuner opfylder et af dem.

Nordfyns Kommune er dog meget tæt på at opfylde de to anbefalinger om antallet af ansatte pr. barn i institutionerne, og kommunen er dermed en af normerings-duksene på Fyn.

Men Nordfyns Kommune passer dog ikke præcist ind i BUPL's normerings-rammer, fordi de nordfynske børn flyttes fra vuggestue til børnehave, når de runder to år og 10 måneder.

Men med det forbehold viser statistikken, at der i nordfynske institutioner for børn fra 0-2 år er 2,9 børn pr. ansat, og i institutioner for børn fra 3-5 år er der 5,8 børn pr. ansat.

Til gengæld halter kommunen noget bagefter BUPL's anbefalinger, når det gælder andelen af pædagogisk uddannet personale. Her anbefaler fagforeningen 80 procent, mens der på Nordfyn kun er 56 procent af de ansatte, der har en pædagogisk uddannelse.