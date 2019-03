Hvilke veje bør trafiksikres: Her foreslås det at sætte ind på Nordfyn

3) Fortov i Søndersø

Der foreslås at etablere et 370 meter langt fortov i Søndersø. Nærmere bestemt på Dallundvej fra Vibevænget til Mejerivej. Pris 1,2 millioner kroner. Dallundvej kan kategoriseres som skolevej, og borgerhuset ligger på strækningen. Der er ikke registreret nogle ulykker de seneste 10 år. Kommunens administration påpeger, at et fortov vil skabe tryghed for de gående.