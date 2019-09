Hvad mener du? Splittede holdninger til permanent ensretning i Otterup

Otterup: Ensretningen i Otterup, der som et forsøg blev sat i værk tilbage i februar, bliver gjort permanent. Det har Teknik- og Miljøudvalget besluttet.

Anders Thingholm (K), formand for udvalget, ser de trafikale ændringer som en gevinst.

- Det er med til at sikre en fortsat positiv udvikling af Otterups bymidte. Det åbner mulighed for at gennemføre en forskønnelse af bymidten, som kan skabe liv og attraktive rammer for bymiljøet, siger han.

Da ensretningen begyndte med en testperiode, vakte det stor diskussion. Siden blev der holdt høring, og der er blevet foretaget en undersøgelse af de trafikale forhold. Den viste blandt andet, at ensretningen i begyndelsen medførte et fald i trafikmængden i Jernbanegade. Henover sommerferien steg trafikmængden dog til niveauet før ensretningen.