Husker du din skoletid: Loppemarked fik gang i skoleminderne

Sammen med det traditionelle julemarked solgte bestyrelsen for Skamby Multihus ud af effekter fra den tidligere skole. Det fik Jørn Jensen til at mindes skoletiden i 1950'erne.

Skamby: Jørn Jensen fra Stige er kommet tilbage til sin gamle folkeskole, der nu hedder Skamby Multihus, for at besøge julemarkedet. Og i et af de gamle klasseværelser lader han sig for en stund rive med af minderne fra skoletidens fysiklokale med kompasnåle, hesteskomagneter og små elektromotorer.

- Jeg kom jo i lære som elektriker her i Skamby efter skoletiden, fortæller han, der flyttede fra byen i slutningen af 1960'erne.

Muligheden for at fortabe sig i skoleminder kom, fordi bestyrelsen for Skamby Multihus benyttede lejligheden lørdag, da der var julemarked i huset, til at holde loppemarked over nogle af de mange effekter fra husets tid som skole, som multihus-foreningen overtog sammen med bygningerne.

Særligt populært var gamle vægkort over Europa og andre verdensdele fra en tid, hvor grænser og landenavne var anderledes end i dag. De største kort blev solgt for 1500 kroner, men prisen holdt ikke køberne tilbage, fortæller Poul Hansen fra multihusets bestyrelse, der var en af de frivillige, der passede forretningen på første sal med de gamle skoleeffekter.

- Så nu kan vi bruge pengene til fliser og maling i stedet, konstaterer Poul Hansen med tanke på, at næste projekt omkring multihuset er at anlægge det grønne område ud mod Bredgade.

I stueetagen blev der solgt mere traditionelle julemarkeds-varer som pynt, juledekorationer, gravpynt, gaveartikler, blomster og lækkerier. Og kunderne kom i en jævn strøm i løbet af dagen.

Her kiggede den tidligere Skamby-elev Jørn Jensen sig også omkring og mødte blandt andre et par skolekammerater fra dengang i 1950'erne.