Hus nedbrændt tirsdag aften: Politiet har mistanke om brandstiftelse

Politiet vil meget gerne høre fra folk om eventuelle personer eller køretøjer, der har bevæget sig rundt i området, og som ikke er at finde der normalt.

Otterup: Der var heldigvis ingen hjemme, da der tirsdag aften udbrød brand i et hus på Mejerivej i Otterup.

- Vi fik meldingen om branden klokken 18.38, og da vi kom derop, var huset overtændt. Lige nu er de stadig i gang med at slukke branden deroppe, fortæller vagtchefen ved Fyns Politi, Steen Nyland, omkring klokken 20.50.

Det seneste, han havde hørt - 10 minutter tidligere - var, at man snart kunne gå i gang med efterslukningen af branden, men at huset mere eller mindre var brændt ned til grunden.

- Vi har endnu ikke kunnet undersøge stedet så meget, at vi har kunnet påvise et arnested eller en årsag. Men det er helt klart en mulighed, at branden er påsat, siger vagtchefen.

Han har dog ikke i øjeblikket nogen kommentar til, hvorfor den mistanke er opstået, men han vil meget gerne høre fra eventuelle vidner på stedet.

- Vi vil meget gerne høre fra folk, der har observeret personer eller køretøjer, som ikke er normalt for området. Noget usædvanligt, lyder det fra Steen Nyland.