Hunde-lufter fandt ni dumpede kattekillinger i tapet papkasse

- Til dig der skilte mor og killinger ad: Går du ned og får neutraliseret missemor nu? Næppe! Så om nogle måneder har du samme problem igen. Men måske du også synes, at andre skal tage ansvar for dem? Del gerne, hvis du heller ikke synes, at det er i orden at dumpe små forsvarsløse dyr.

Tag ansvar

Hun efterlyser derfor, at katte får en højere status, og at katteejere tager deres ansvar seriøst.

- Vi ser gerne, at der bliver lavet lovgivning omkring det her, for så længe der ikke er det, så er det jo op til ejerne at sørge for at tage ordentligt vare på deres katte. Så det er klart ønskværdigt, at kattene fik en højere status og at der kommer en lovgivning omkring, at man som katteejer skal tage ansvar. Men det er jo lidt ønsketænkning, og derfor prøver vi først og fremmest at slå et stort slag for, at folk får neutraliseret deres hunkat.

Katerina Egelund fortæller tirsdag eftermiddag, at de ni killinger fra Bogense er blevet delt op i to hold, fordi der iblandt var seks "bittesmå killinger", som er kommet ud til en flaskeplejefamilie, hvor de får modermælkserstatning på flaske.

De sidste tre er tirsdag eftermiddag på vej ud til en almindelig plejefamilie, fordi de er store nok til at begynde at spise lidt fast føde.