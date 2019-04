Hul i budgettet: Bofællesskab i Krogsbølle mangler en halv million til fælleshus

Krogsbølle: Et hul på en halv million kroner står i vejen for, at byggeriet af et seniorbofællesskab i Krogsbølle kan realiseres som planlagt.

De 500.000 kroner mangler i finansieringen af det fælleshus, der sammen med otte boliger skal udgøre bofællesskabet. Pengene til fælleshuset skal skaffes af foreningen Fælleshuset Kirkebakken og dermed holdes ude af byggesummen for boligerne, som Fyns Almennyttige Boligselskab står for.

For hvis FAB også skal finansiere fælleshuset, vil det komme til at betyde en for høj husleje for de otte boliger, forklarer projektchef i FAB Henrik Max Rasmussen.

Fælleshuset er budgetteret til at koste 1,7 millioner kroner, og foreningen Fælleshuset Kirkebakken havde søgt LAG MANK (den lokale aktionsgruppe for Middelfart, Assens, Nordfyns og Kerteminde Kommuner) om halvdelen. Men LAG MANK svarede med et løfte om 425.000 kroner, og dermed opstår en manko på en halv million kroner ud over det kreditforeningslån, som også er indregnet.