Hockey på plejecenteret: Holdspil vækker legebarnet

Bogense: - Hov, hov, du må ikke slå med staven.

Ergoterapeut Line Nørmark deler hockeystave - af plastic - ud til de 13 ældre mænd og kvinder, der sidder på to stolerækker over for hinanden i caféen på Plejecenter Søbo, og en af mændene kan ikke modstå fristelsen til at tjatte ergoterapeuten i bagdelen med hockeystaven.

Her er alder tilsyneladende uden betydning: Hockeystave og boldspil i det hele taget bringer legebarnet frem i de fleste.

Vi er til holdspil og træning på Søbo, hvor Line Nørmark hver fredag formiddag samler de beboere, der kan og vil, i caféen til en omgang holdspil, mest hockey og bedstevolley.

Line Nørmark er en af tre ergoterapeuter, som Nordfyns Kommune har ansat i distrikterne Bogense, Søndersø og Otterup til at sørge for, at holdspil bliver udbredt på de fem plejecentre.

Med Abbas "I Do, I Do, I Do" på ipaden og med de 13 beboere på plads på stolene, sætter Line Nørmark gang i opvarmningen. Arme strækkes, så godt det lader sig gøre, fødderne "går" på gulvet, skuldre trækkes op til ørerne, og terapeuten opfordrer til høje knæløft. Alle led skal varmes op.

Efter opvarmning er det tid til lidt at drikke, mens Bamse og Vennerne synger om den lille båd, der gynger. Forårssolen sender temperaturen i lokalet i vejret, og de ældre har brug for at få pusten igen, før Line Nørmark stiller op til ballon-volley, eller bedste-volley, som de kalder det, når den rødlilla ballon skal sendes fra side til side, og det gælder om, at den ikke rammer gulvet, for så er der point til modstanderholdet.

I modsætning til almindelig volleyball må spillerne her gerne bruge fødderne til at forhindre ballonen i at røre gulvet, og en af mændene viser, at han også kan heade til ballonen.

- Ergoterapeuten giver træningen en anden dimension med sin faglige bevidsthed. Hun kan tilrettelægge aktiviteten mere målrettet og fokuseret, end det øvrige personale kan, siger centerleder på Plejecenter Bogense (Søbo og Møllehaven) Mitzi Pedersen.