Hjul og glade dage på Torvet

For første gang i løbets 125-årige historie begyndte cykelløbet Fyn Rundt i Otterup. Med ét blev der søndag formiddag liv på byens torv, så det gav mindelser om en startby i Tour de France.

En status, som blev yderligere befæstet, da Fyn Rundt's eliteløb søndag begyndte i Otterup. Som det vil være mange bekendt, er løbet Danmarks ældste cykelløb - og såmænd også verdens tredje ældste. Så med en vis ret kan man hævde, at historiens vingesus var til stede på Torvet i Otterup, da det var første gang, at Otterup var startby.

Otterup: Med start på Danmark Rundt i 2017 og med både VM og World Cup i cyklecross i Bogense i henholdsvis 2019 og 2017 har Nordfyns Kommune manifesteret sig som et driftsikkert sted at holde store cykelarrangementer.

De 19 hold blev præsenteret på scenen. Her det israelske hold Cycling Academy, som den tidligere professionelle rytter Nicki Sørensen (th) står i spidsen for. Foto: Henrik Larsen

Holdene på scenen

Blandt andre det israelske hold Cycling Academy, som Nicki Sørensen står i spidsen for. Fra scenen, hvor holdene blev præsenteret, gav den tidligere professionelle rytter et indblik i, hvordan det er at være havnet i israelsk cykelsport, der ellers er temmelig anonym på den internationale arena.

Jo tættere man kom på starten, der blev varetaget af borgmester Morten Andersen (V), jo flere mennesker kom der, og den medfølgende karavane af følgebiler og motorcykler holdt, så Bredgade på et tidspunkt mindede om et startsted i Tour de France.

Endnu er det uvist, hvordan ruten bliver til næste års Fyn Rundt, og om Otterup dermed igen bliver startby. At det lykkedes denne gang skyldes i overvejende grad en aktiv indsats fra Nordfyns Erhverv og Turisme.