Nordfyn: Alene det at gennemføre verdens hårdeste mountainbikeløb er en stor præstation i sig selv. Det er dog ikke nok for Kim Pliniussen fra Nørreby og Jesper Vilstrup Thomsen fra Otterup, der i starten af denne uge kom hjem til Nordfyn igen efter at have deltaget i verdens hårdeste mountainbikeløb i Finnmarken i Nordnorge.

Makkerparret kørte sig til bronze i de norske fjelde.

- Det gik helt fantastisk. Hele vores plan forløb, som den skulle. Vi er stadigvæk helt i ekstase over, at vi kom på podiet, lyder det fra Kim Pliniussen, som i øvrigt gennemførte løbet for fjerde gang, og han er nu blandt ganske få ryttere i verden, som har opnået dette.

For at gennemføre verdens hårdeste mountainbikeløb i Finnmarken skal du tilbagelægge 700 kilometer på 90 timer. Kim og Jesper gjorde det i år på lige godt 71 timer.

- Det er næsten 20 timer hurtigere end de andre år. Det er helt vildt. Vi lagde en plan for 2,5 år siden og trænede målrettet efter den. Vi holdt os til den hele løbet igennem, og det gav altså pote, selvom vi i starten var placeret som nogle af de dårligste i feltet, fortæller Kim Pliniussen.